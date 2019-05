Cinco regiões vinícolas da Região Centro criam ‘cluster’ para valorizar enoturismo

As cinco regiões vitivinícolas da Região estabeleceram um protocolo que lhes permitirá concorrer de forma conjunta ao ‘Programa de Ação para o Enoturismo’, lançado pelo Turismo de Portugal.

A apresentação dessa candidatura irá decorrer depois de amanhã, dia 10 de maio, no Museu do Vinho da Bairrada.

“Na sexta-feira, a ordem de trabalhos começa com a assinatura do protocolo de cooperação entre as cinco Comissões Vitivinícolas e do contrato de financiamento para o Enoturismo na Região Centro, celebrado com o Turismo de Portugal”, adianta um comunicado da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB).

De seguida, Pedro Soares, presidente da CVB, faz a apresentação do projecto ‘Programa de Qualificação da oferta enoturística da Região Centro’, e Jorge Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, falará acerca da Rota (dos vinhos) da Bairrada.

Para abordar o tema da ‘Gestão de uma unidade de enoturismo’ são apresentados os casos do Grupo Bacalhôa e da Quinta Madre d’Água, por Sónia Oliveira e Maria Inês Ferreira, respectivamente.

Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal, vai abordar a importância do ‘Enoturismo no Centro de Portugal’, e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, dará a conhecer o ‘Programa de Acção para o Enoturismo em Portugal’.

A apresentação deste protocolo terá lugar na Bairrada, porque a CVB é a entidade líder do ‘Programa de Acção para o Enoturismo na Região Centro’.

“Uma escolha que está intimamente relacionada com o trabalho que tem vindo a ser feito na região e para o qual em muito tem contribuído o papel da CVB e da Associação Rota da Bairrada (ARB), entidade a operar, de forma integrada e em regime privado, há uma dezena de anos”, explica o referido comunicado.

Além da Bairrada, este protocolo une as comissões vitivinícolas da Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo.