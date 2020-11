Cinema da Madeira apresenta quebra de 54%

O cinema da Madeira presentou uma quebra de 54%, nas sessões de cinema, no terceiro trimestre, quando comparado com o período homólogo, diz a Direção Regional de Estatística (DREM).

No terceiro trimestre foram exibidas 2.205 sessões de cinema. A DREM diz que “devido a limitações derivadas da aplicação do princípio do segredo estatístico não é possível apresentar valores para espetadores e receitas para o período em referência (3º trimestre)”.

Até ao final do terceiro trimestre verificou-se uma quebra de 58% nas sessões de cinema efetuadas na região.

De referir que no segundo trimestre as sessões de cinema efetuadas, o número de espectadores e as receitas obtidas ficaram a 0, confirme indicam os dados da DREM.

No primeiro trimestre existiram 3.319 sessões de cinema, 41.859 espetadores, e 216.662 euros de receita.