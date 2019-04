CIP organiza conferência sobre o impacto da automatização e o futuro do trabalho na região Centro

“O Futuro do Trabalho em Portugal – O Impacto na Zona Centro”. Este é o mote de uma conferência que se realiza hoje em Leiria, nas instalações da NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria. Trata-se de uma iniciativa da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), com enfoque no fenómeno da automatização em Portugal e subsequente necessidade de requalificação dos trabalhadores.

No âmbito da conferência será apresentado um retrato do impacto da automatização de tarefas, processos e ocupações na região Centro e especificamente nos setores da agricultura e da manufatura. O evento contará com a presença do presidente da CIP, António Saraiva, e do presidente da NERLEI, António Poças. Também participarão vários empresários da região Centro.

“Esta conferência tem como subtítulo ‘O Imperativo da Requalificação’ e resulta do protocolo de colaboração entre a CIP e a NOVA School of Business and Economics para ser feito o ‘retrato detalhado da automatização em Portugal: experiências passadas e propostas de ação para o futuro’, com uma análise de âmbito regional e setorial. Continua o processo iniciado pela CIP com a apresentação, em janeiro, do mais completo estudo feito em Portugal sobre o impacto da automação no futuro do trabalho, até 2030”, informa a CIP através de um comunicado.

A CIP representa, através da sua rede associativa, 114.566 empresas, que empregam 1.541.539 trabalhadores e têm um volume de negócios de 105.208 milhões de euros.