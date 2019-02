Circulação do Jornal Económico cresceu 65% em 2018

O Jornal Económico encerrou o mês de dezembro de 2018 com uma circulação total (papel e digital) de sete mil exemplares em média por edição. Este valor representa uma subida de 65% face a janeiro do mesmo ano, segundo os dados ontem divulgados pela Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem e Circulação (APCT).

O forte crescimento do JE, que constitui a maior subida registada na circulação da imprensa de âmbito nacional portuguesa em 2018, deveu-se sobretudo às subidas das assinaturas em papel e das subscrições digitais, refletindo a nossa aposta nestes canais, em especial desde o lançamento do portal JE Leitor. É o valor mais alto registado desde o lançamento do Jornal Económico, em setembro de 2016, atestando a tendência de crescimento sustentado da nossa circulação, num mercado muito competitivo e onde a monetização dos conteúdos continua a ser o grande desafio. Esta tendência de crescimento tem-se feito sentir também nas visitas ao site do JE, que em janeiro ascenderam a 4,2 milhões, com 1,8 milhões de utilizadores.

A equipa do Jornal Económico agradece a confiança e a preferência crescentes que têm sido demonstradas pelos nossos leitores, renovando o compromisso de os continuar a servir com jornalismo independente, isento e de qualidade.

“Expresso” é o jornal mais lido em Portugal

Segundo os dados da APCT, na restante imprensa económica, o diário “Jornal de Negócios” teve um crescimento de 14,3% entre janeiro e dezembro de 2018, para 11.800 exemplares, permanecendo como líder de circulação no segmento, enquanto a revista mensal “Exame” caiu 42% para uma média de 8.500 exemplares por edição.

Por sua vez, na imprensa generalista, a liderança cabe ao “Expresso”, com uma circulação total de 86 mil exemplares, seguido do Correio da Manhã, com uma média de 79,6 mil. O “Jornal de Notícias” fechou o ano com 47 mil exemplares, o “Público” com 32,6 mil e o “Diário de Notícias” com nove mil. Todos os jornais generalistas perderam circulação entre janeiro e dezembro de 2018. Por sua vez, nas newsmagazines, a “Visão” fechou 2018 com uma circulação total de 38,5 mil exemplares, menos sete mil que em janeiro, sendo ultrapassada pela concorrente “Sábado”, que encerrou o ano com 39 mil, uma ligeira subida face aos 38 mil registados no início do ano passado.