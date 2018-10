CITIFLAT®: novo conceito de (con)viver em Lisboa para jovens profissionais

A empresa de capitais chineses Level Constellation apresentou durante o recente Salão Imobiliário de Portugal – SIL o seu primeiro empreendimento CITIFLAT® em Lisboa. É o primeiro de outros que se lhe seguirão.

De acordo com a promotora a operar no mercado nacional desde 2014 o CITIFLAT® é uma “linha de produtos imobiliários de vanguarda, com marca registada, dirigidos a ‘young professionals’, que se caracteriza e distingue pelas áreas de ‘coliving’ e pelo apoio à mobilidade verde”.

A primeira unidade apresentada ao mercado o CITIFLAT Centro® é um edifício com 4.000 m2, 38 unidades residenciais de tipologias T0 e T1 (alguns são duplex), todas com varandas ou pátios e terraços. O empreendimento, projetado pelo arquiteto Miguel Saraiva, do ateliê Saraiva & Associados, localiza-se no edifício que em tempos foi a Clínica de Todos os Santos, na Rua Gonçalves Crespo, em Lisboa.

Os oito T0 têm áreas privativas entre os 37 e os 43 m2, com preços de comercialização entre os 263 mil e os 310 mil euros. Já os 30 T1, dispõe de áreas privativas entre os 49 e os 81 m2 e estão a ser vendidos com preços-base dos 320mil aos 552 mil euros.

Um conceito humanista

Correspondendo à matriz do produto, o CITIFLAT Centro® dispõe de uma área de coliving desenvolvida em parceria com a SPORT TV. Pedro Vicente, Diretor Geral da Level Constellation em Portugal, afirma que “o Coliving pensado para o CITIFLAT Centro® é de cariz humanista, orientado, como tal, para a partilha e para a promoção da proximidade entre residentes”.

“São apartamentos Inovadores para mentes jovens, espaços amplos para vidas exigentes e modernas, onde a tecnologia está ao serviço do morador para lhe simplificar a vida”, argumenta.

“O Edifício acrescenta o gestor é uma ‘comunidade’, uma rede social viva onde o átrio é um ponto de encontro, de convívio, de antecipação e fruição da vida em Lisboa: a ocasião para ver uma partida de futebol ou um bom filme, talvez até o começo da saída à noite. O isolamento e a solidão são estados de alma contrários a este conceito…”.

38 bicicletas elétricas !

Outra das características do produto é o facto de todas as unidades residenciais serem equipadas com uma bicicleta elétrica e respetivo ponto de carregamento de energia próprios. O CITIFLAT Centro® será o primeiro edifício de Lisboa a dispor de um elevador exclusivo para bicicletas; estando o estacionamento automóvel igualmente dotado de pontos de carregamento elétrico.

Quanto à opção pela bicicleta, Pedro Vicente elucida: “A bicicleta é considerada pela ONU o símbolo mundial da mobilidade sustentável nos centros urbanos. Portugal conta já com 299 ciclovias. Até 2030, o País disporá de mais 110 ciclovias, com 1000 km no seu total.”

O CITIFLAT Centro® é o primeiro edifício em Portugal, segundo sabemos, a disponibilizar uma bicicleta elétrica por apartamento, e de um elevador dedicado a bicicletas, facilitando a sua movimentação no interior do edifício.

Segurança e privacidade

Porém, o conforto e a privacidade são garantidos, seja através de cartões de acesso personalizado, sistemas de segurança permanente e muitas outras soluções cujo único desígnio é tornar vida dos moradores mais simples e funcional. A arquitetura é sóbria e elegante, os espaços de lazer sofisticados, amplos e cosmopolitas. A racionalização dos recursos energéticos pensada ao pormenor.

Os materiais e acabamentos estão de acordo com a sustentabilidade em que assenta o conceito CITIFLAT®.

A frota de bicicletas elétricas do CitiFlat vão fazer furor naquela zona da cidade, bem perto da Praça José Fontana e do Liceu Camões, fazendo gala de mobilidades mais saudáveis e amigas do ambiente.