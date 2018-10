Claranet compra holandesa Quinfox e reforça setores financeiro e da saúde

A Claranet, empresa fornecedora de soluções de hosting, cloud pública, redes, segurança e workplace em modelo “as a service”, anunciou a aquisição da tecnológica holandesa Quinfox, especialista na prestação de serviços digitais para contabilidade, saúde e organizações do setor público.

A aquisição, a quarta que o grupo Claranet faz este ano, fortalece consideravelmente a posição da empresa nos Países Baixos, colocando-a numa posição forte para continuar a crescer. Nos últimos anos, a casa-mãe adquiriu mais de duas dezenas de empresas, incluindo seis em Portugal, onde está presente há 13 anos.

Os fundadores da Quinfox, Huub van den Bosch e Geert Mossink, mantêm-se na empresa “para capitalizar as oportunidades de crescimento”, explica a Claranet em comunicado enviado às redações. Geert Mossink vai assumir a responsabilidade de diretor de serviços da Claranet Benelux.

“A colaboração com a Quinfox dá à Claranet a oportunidade de fortalecer a sua posição no mercado holandês. Temos mais de 125 colaboradores na Holanda, uma facturação de 20 milhões de euros e um amplo portfólio de TI(…) Planeamos manter a operação existente intacta, focarmo-nos nas sinergias naturais de ambas as organizações e nos benefícios que resultam desta união de forças unir forças”, explica Wiebe Nauta, Managing Director da Claranet Benelux.

O crescimento por via das aquisições associado ao crescimento orgânico traduzem-se em receitas anuais superiores a 370 milhões de euros.

O grupo Claranet emprega para cima de 2.000 colaboradores e trabalha com cerca de 6.500 clientes no Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, Itália e Brasil. A marca global da empresa estendeu-se recentemente aos EUA e à Índia com a aquisição da empresa de segurança cibernética NotSoSecure.