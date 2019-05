Cláudia Monteiro de Aguiar garante continuar a trabalhar para reforço de verbas para pescas

A candidata social-democrata às eleições europeias Cláudia Monteiro de Aguiar garantiu, na passada quarta-feira, continuar a trabalhar para reforçar as verbas na área das pescas, de modo a que “seja uma realidade no próximo quadro comunitário”.

Ainda no que às pescas diz respeito, Cláudia Monteiro de Aguiar afirma que o PSD vai estar ao lado dos pescadores e da luta por melhores condições para esta atividade, recordando que, em sede do Parlamento Europeu, o PSD fez aprovar o reforço das verbas para a renovação da frota pesqueira, posição essa que, estando agora no Conselho, é da competência do Governo da República garantir.

A candidata às eleições europeias esteve a visitar as obras de requalificação da Lota do Funchal, onde fez questão de sublinhar a melhoria que estas obras vão ter nas condições de trabalho dos pescadores, como na imagem turística da cidade.

Mais um exemplo, sublinhou Cláudia Monteiro de Aguiar, “da boa execução dos fundos comunitários na Região”, orçado em 5 milhões de euros, “este projeto de requalificação foi apoiado em cerca de 75%, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. A social-democrata aproveitou ainda para salientar que “esta é a prova de que, na Madeira e no Porto Santo, os fundos comunitários têm sido bem aproveitados”, afirmando que é necessária a aposta em áreas estratégicas, como é o caso das pescas e do turismo.