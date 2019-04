Cláudia Monteiro de Aguiar quer mais apoios para renovação da frota pesqueira

Na passada segunda-feira, a candidata do PSD/Madeira às eleições europeias, Cláudia Monteiro de Aguiar, sublinhou que o Parlamento Europeu já definiu que quer como prioridade a renovação da frota pesqueira. Numa iniciativa dedicada às pescas, a eurodeputada afirmou que “estamos aqui para verificar que esses apoios são efetivamente da União Europeia e que são aplicados aqui na Região”.

Cláudia Monteiro de Aguiar referiu que o Parlamento Europeu e o PSD sempre estiveram “na linha da frente” relativamente a esta matéria e que cabe agora ao Governo da República, “que tem assento no Conselho da Europa, reforçar esse apoio e fazê-lo chegar aos pescadores”.

Ainda em termos de apoios da União Europeia para a atividade piscatória, Cláudia Monteiro de Aguiar deu como exemplos o reperfilamento do cais do porto do Caniçal, “que garante melhores condições para as embarcações e para os pescadores”, e o facto de 13 embarcações madeirenses receberem autorização para a pesca do atum rabilho.

Neste sentido, a social-democrata recordou que o próximo quadro comunitário vai reforçar em cerca de 10% o fundo europeu para os assuntos marítimos, com cerca de 6 mil milhões de euros, e que o Governo da República tem já a possibilidade de aplicar 114 milhões nas duas Regiões Autónomas, sobretudo na segurança dos pescadores e na melhoria das condições de pesca.

Esta terça-feira, o dia vai ser dedicado ao tema da prevenção de fogos florestais, numa iniciativa que tem por objetivo explicar aos cidadãos a importância dos investimentos que, nesta matéria, têm vindo a ser desenvolvidos graças aos fundos europeus, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer ao nível do dispositivo e dos meios de proteção civil.