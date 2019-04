Cláudia Monteiro de Aguiar quer manter apoios da UE para a agricultura

“Como é do conhecimento público, existe a possibilidade de haver uma redução das verbas referentes à Política agrícola Comum”, no próximo quadro financeiro plurianual, redução que naturalmente refutamos”, sublinhou a candidata do PSD pela Madeira, Cláudia Monteiro de Aguiar.

A social-democrata afirmou ainda, numa visita à Quinta do Barbusano, em São Vicente, que o PSD vai dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver e “tudo fará para que, no próximo quadro comunitário, as verbas provenientes da Política Agrícola Comum, e que tenham especial incidência nas Regiões Ultraperiféricas, como é o caso da Madeira, venham a ser mantidas”.

Paralelamente, Cláudia Monteiro de Aguiar diz que o PSD vai continuar a trabalhar para que venham a ser criados programas mais abrangentes no que respeita à área da agricultura, para que os apoios sejam destinados à produção propriamente dita, mas também à inovação e ao reforço do material a utilizar nas exportações.

A candidata do PSD ao Parlamento Europeu garantiu que o seu compromisso de levar “Mais Madeira à Europa” passa também por tornar a agricultura “num projeto mais aliciante, mais atrativo e, claro, mais rentável para a nossa população, concretamente para os jovens que se queiram dedicar a esta atividade”.

Relativamente aos jovens e no respeitante ao todo regional, Cláudia Monteiro de Aguiar recordou a aprovação de 45 candidaturas na medida “Ajuda ao arranque da atividade para os jovens agricultores” num apoio que totalizou os 1,2 milhões de euros. “Só no concelho de São Vicente e ao abrigo deste programa, foram aprovadas 6 candidaturas ao arranque de atividade para jovens agricultores, num apoio que totalizou os 160 mil euros”, disse.