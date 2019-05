Cláudia Monteiro de Aguiar quer participação ativa dos jovens no projeto europeu

Na passada quinta-feira, Dia da Europa, Cláudia Monteiro de Aguiar, com uma plateia cheia de jovens que marcaram presença num debate organizado pela JSD Madeira, afirmou a necessidade de incentivar os mais jovens a participarem ativamente no projeto europeu e referiu os muitos programas e oportunidades que atualmente a juventude tem ao seu dispor.

Os programas e oportunidades encontram-se a vários níveis, quer do ponto de vista da mobilidade, da livre circulação, da formação e da educação, refere a candidata social-democrata.

“O PSD assume o compromisso de continuar, no Parlamento Europeu, a olhar para as questões especificas da juventude e, dentro do que for a sua competência, reforçar os apoios a estes programas ou alargar o seu âmbito, tendo sempre em conta os jovens das Regiões Ultraperiféricas e, claro, da Madeira», disse.

Cláudia Monteiro de Aguiar que, reforçando a importância das novas gerações na construção da Europa, lembrou a existência de programas como o Corpo Europeu de Voluntariado ou o DiscoverEU, que são, entre outros, “exemplos que pretendem, precisamente, criar oportunidades para os jovens”, sublinhando que, no caso do programa ERASMUS +, o montante de financiamento será triplicado no próximo quadro financeiro, «o que abre novas e importantes possibilidades para os nossos jovens”.

A eurodeputada fez ainda questão de frisar que não violou “qualquer tipo de regra eleitoral. Aquilo que fiz foi uma participação, enquanto eurodeputada e no exercício do meu mandato, ou seja, participei numa celebração, num diálogo aberto para os cidadãos e julgo que não é positivo coartar a liberdade de expressão e de poder responder a uma questão simples, como a que foi colocada, acerca do que é que faz um eurodeputado, para uma plateia de jovens”. É desta forma que a Cláudia Monteiro de Aguiar reage ao anúncio do PS-Madeira em avançar para uma queixa junto da Comissão Nacional de Eleições, a propósito da sua participação numa iniciativa organizada, hoje, no Funchal, para celebrar o Dia da Europa.