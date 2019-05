Cláudia Monteiro de Aguiar quer pólo de inovação na Madeira

A candidata do PSD Madeira ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar, quer que a Região aproveite os fundos comunitários disponíveis no programa Europa Digital, no valor de 9,2 mil milhões de euros, para trazer para a ilha um pólo de inovação para as pequenas e médias empresas de modo a facilitar o acesso ao conhecimento na área tecnológica.

“Tal como na Madeira, as Pequenas e Médias empresas são, também, a espinha dorsal da União Europeia e por isso existem diversos programas de financiamento que devem ser devidamente rentabilizados a nosso favor, não só no arranque mas também no desenvolvimento e na internacionalização das suas ideias empresariais”, defendeu a social democrata esta sexta-feira.

Cláudia Monteiro de Aguiar sublinhou ainda que o seu compromisso de levar ‘Mais Madeira à Europa’ tem implícito o aproveitamento de “todas as oportunidades” que sejam positivas para a economia regional e o seu desenvolvimento.

A candidata do PSD Madeira ao Parlamento Europeu visitou as instalações da Startup Madeira onde salientou a importância da Europa no incentivo e na materialização de novos projetos empresariais.