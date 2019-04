Claúdia Monteiro de Aguiar revela preocupação com Brexit

A candidata do PSD Madeira ao Parlamento Europeu, Claúdia Monteiro de Aguiar, revelou, no passado domingo, preocupação com o Brexit e também a maneira como Portugal tem gerido este dossier.

“Com a possível saída do Reino Unido do Projeto Europeu, preocupa-nos, em matéria de turismo, a manutenção de um mercado que é fundamental não só para Portugal continental, mas, também para a Madeira”, salientou a candidata social democrata. Claúdia Monteiro de Aguiar disse ainda que Portugal não tem evidenciado uma estratégia que garanta a manutenção deste mercado e alerta para a necessidade do país ter um plano consistente que permite que os britânicos visitem Portugal e a Madeira.

Foi ainda reivindicada a necessidade de existirem mais apoios comunitários para o turismo, um sector que a social democrata considerou ser o principal motor da economia regional.

Nesse sentido Claúdia Monteiro de Aguiar elogiou o reforço de verbas, na Madeira, para a promoção do mercado britânico, salientando ainda que foi graças ao PSD que se conseguiu criar uma linha de financiamento europeia, para a área do turismo, num total de 330 milhões de euros.

“Linha através da qual acreditamos que seja também possível apoiar a implementação de um plano global para fazer face ao Brexit e que, sustentando a aposta na qualificação dos recursos humanos, na digitalização e na promoção, sirva, igualmente, para prevenir e/ou minimizar os efeitos que podem advir desta saída”, sublinhou.