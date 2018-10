‘Click2Portugal’: já arrancou a nova plataforma de reservas de hotéis online

Já está disponível a nova plataforma Click2Portugal.com, o primeiro agregador da hotelaria portuguesa, promovida pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, que permitirá aos futuros hóspedes efetuarem reservas online seguras e diretas, ao melhor preço e com outros benefícios exclusivos para os seus utilizadores.

Depois de ter sido anunciada em maio último, passa agora a esta disponível esta plataforma 100% nacional, aberta a todas as unidades hoteleiras, para além dos cerca de 700 associados da AHP e cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.

O motor de reservas do Click2Portugal.com, desenvolvido pela GuestCentric, é já utilizado por muitos estabelecimentos hoteleiros, e permite a integração com outros sistemas, sem custos acrescidos. A plataforma inclui ainda um sistema de rating da ReviewPro, que agrega as avaliações de dezenas de websites de hotéis.

Quantos às vantagens que traz, para quem procura um hotel, permite reservar diretamente, com o melhor preço garantido e vantagens exclusivas, para além da possibilidade de escolha por segmentos, destinos e experiências, enquanto para os hoteleiros, os benefícios passam por ajudar as unidades que não têm motor de reservas próprio e que assim passam a dispor desta ferramenta de vendas. Para as restantes unidades, constitui um meio complementar de reservas que funciona como extensão do canal próprio do hotel, que pode ser integrado com o Channel Manager, não representando um esforço de gestão de um canal adicional.

Sobre este projeto, Raul Martins, presidente da AHP, sublinha tratar-se de “passo muito importante” para a indústria, na medida em que, comparativamente com outros países europeus, com o Click2Portugal.com, Portugal “dará um passo em frente. Estamos perante uma plataforma que torna Portugal acessível a turistas de todo o mundo, ao mesmo tempo que é totalmente abrangente, representando hotéis em todo o país”.

Até este momento, a plataforma conta com 300 hotéis, mas a associação assegura que este número contia a crescer, sendo que o seu objetivo é abranger a maior parte da oferta hoteleira e de alojamento coletivo em Portugal.