CMF está a fazer obras “em cima do joelho num calendário meramente político”, afirma vereador do PSD

O Vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal, Elias Homem de Gouveia, acusou o Executivo de Paulo Cafôfo de estar a fazer obras “em cima do joelho num calendário meramente político”.

Elias Homem de Gouveia denuncia o facto de as obras estarem a indignar os munícipes, nomeadamente durante a última segunda-feira, com o encerramento do Largo do Phelps e da Ponte do Bettencourt. O Vereador critica ainda o facto de este encerramento trazer condicionantes para a circulação automóvel, quer seja particular, como também dos transportes públicos, “e graças a deus não houve nenhuma situação de emergência, caso contrário teria também dificultado” a sua circulação.

O Vereador acha “absurdo” estar-se a fazer a obra agora, visto que nos estamos a aproximar de um período de interregno escolar (Páscoa), altura que considera que seria mais adequada. Além disso refere o facto de haver menos tráfego automóvel nessa época.

O social-democrata diz que “isto só é possível com um mau planeamento da obra”, situação que já considera habitual e que aconteceu na Rua do Bom Jesus e na Rua São João de Deus. “Pelos vistos não vai acabar por aqui”, afirma Elias Homem de Gouveia.

Depois da Rua Fernão de Ornelas, o Vereador do PSD, diz que já estão planeadas outras obras, nomeadamente o arruamento da Rua Padre Gonçalves da Câmara, que implica o encerramento do Largo do Colégio.

Por fim, Elias Homem de Gouveia deixa uma “palavra de solidariedade” aos comerciantes, “que têm sofrido bastante” com as obras na Rua Fernão de Ornelas. O Vereador diz que esta rua juntamente com a Rua do Aljube foram transformadas “num beco”, dificultando muito a atividade comercial daqueles que lá exercem.