CMVM aplica multa de 150 mil euros ao Montepio

A CMVM publicou no site a contraordenação que aplicou ao Banco Montepio por violação dos deveres dos intermediários financeiros; branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A coima tem o valor de 150 mil euros suspensa parcialmente.

As infrações foram: Violação do dever de comunicar à CMVM a persistência, no âmbito de reconciliação entre registos de contas, de divergência por prazo superior a um mês (artigo 306.o, n.o 9 do CVM); do dever de identificação do cliente (artigo 7.o, n.o 1, alínea d) da Lei n.o 25/2008); do dever de diligência (artigo 9.o, n.o 1, alínea c) da Lei n.o 25/2008); do dever de recusa (artigo 13.o, n.o 1, alínea b) da Lei n.o 25/2008); do dever de advertir, por escrito, o cliente da não adequação da operação (artigo 314.o, n.o 2 do CVM); do dever de exigir declaração manuscrita dos investidores (artigo 28.o, n.o 2, alínea b) do Regulamento da CMVM n.o 2/2012); do dever de registar atividades que originam conflitos de interesses (artigo 309.o-C, n.o 1 do CVM).

Tudo factos ocorridos entre 2013 e 2015.

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão, anuncia a CMVM.

A decisão transitou em julgado e tornou-se definitiva.

(em atualização)