Coca-Cola European Partners aumenta receitas para 537 milhões no primeiro trimestre de 2019

Durante o primeiro trimestre de 2019, as receitas da Coca-Cola European Partners na Ibéria ascenderam a 537 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,5% relativamente ao mesmo período do ano anterior. As receitas da Coca-Cola na Ibéria representam 21% do total das receitas do Grupo.

Já as receitas globais do grupo Coca-Cola European Partners totalizaram 2,584 milhões de euros no primeiro trimestre, o que traduz um crescimento de 8,5%.

“Por outro lado, deve ser tido em conta que este ano não se pôde aproveitar o efeito nas vendas da Semana Santa devido à sua celebração mais tardia, especialmente no mercado de HORECA [hotelaria, restauração, cafetaria e catering]”, diz a empresa em comunicado.

O crescimento do volume viu-se marcado positivamente por um clima favorável, melhorando as tendências de mercado. Os produtos que lideraram o crescimento de volume da Coca-Cola European Partners na Ibéria foram Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero, Monster e Aquarius.

“Durante este primeiro trimestre, a empresa continuou a aumentar o seu portefólio de bebidas, incluindo o lançamento da Coke Energy e de Aquarius noutros dos seus mercados”, lê-se na nota.

Um dos factos mais importantes deste trimestre foi a admissão à cotação da Coca-Cola European Partners na Bolsa de Valores de Londres, o que permitirá à empresa aceder a um novo grupo de investidores.