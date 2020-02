Codvid-19. Governo italiano coloca várias cidades sob quarentena depois de confirmar 100 casos

Cerca de uma dúzia de cidades italianas estão sob quarentena, depois de duas pessoas terem morrido em sequência do coronavírus nas últimas 24 horas. O Governo italiano tomou a decisão de encerrar estas localidades, após a mais recente subida nos casos de infecção que já é superior a 100. Na manhã deste domingo, o governador da região da Lombardia, Attilio Fontana, confirmou à Reuters que só nesta região do Norte de Itália o número de casos confirmados disparou para 100.

Apenas pessoas com licenças especiais podem circular entre as áreas do Norte de Itália. As autoridades, polícia e forças armadas, têm ordens para garantir que este isolamento, medida semelhante à adoptada pelo Governo chinês na província de Hubei, é cumprido. A maior parte dos casos (54) regista-se na pequena localidade de Codogno, na Lombardia, com cerca de 15 mil habitantes.

A região do Norte de Itália registou duas mortes em menos de 24 horas: na sexta-feira, um homem de 78 anos morreu na região de Veneto em sequência de uma complicação respiratória causada pelo vírus. No sábado, a vítima foi uma mulher de 75 anos na cidade de Codogno, região da Lombardia.

notícia atualizada às 11h06