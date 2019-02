Collab ganha financiamento para apostar na inteligência artificial

A Collab ganhou um financiamento, no âmbito do programa Portugal 2020, para investir em Inteligência Artificial (IA) para Contact Centers. Com um custo total elegível de cerca de 1 milhão de euros e prazo de conclusão a Junho de 2020, este financiamento vai permitir à empresa reforçar as capacidades do seu motor de IA. O projeto chama-se AI4CC (Automation & Intelligence For Contact Centers) e foi desenvolvido em colaboração com o centro de investigação UNIDEMI da Universidade Nova de Lisboa.

O AI4CC tem como principal objectivo desenvolver uma plataforma baseada numa arquitectura de Cloud Computing, dotada de um motor de Inteligência Artificial, que suportará novas funções num Contact Center, que a Collab designou como Centro de Tomada de Decisão Automática e Inteligente (CTDAI), tecnologia que será aplicada à sua oferta de chatbots. Este motor monitoriza continuamente diversos indicadores da conversa bot/humano e pode optar pela transferência para um agente humano, com total passagem do contexto.

Os chatbots podem ser implantados em múltiplos canais como websites, sistemas de resposta de voz interactiva (IVR), apps móveis, redes sociais, via email, comunidades e dispositivos IoT. Durante a execução do projecto, a Collab aceita clientes que queiram prototipar e ajudar a validar a solução.