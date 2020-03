Combustíveis ficam mais baratos na Madeira

O projeto aprovado nesta Sessão Regional vai ser, posteriormente, apresentado e debatido na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, a realizar-se nos dias 4 e 5 de maio, no Palácio de São Bento, em Lisboa, na qual os deputados eleitos pelos vários círculos eleitorais do País aprovarão o Projeto de Recomendação a apresentar à Assembleia da República