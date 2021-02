Combustíveis ficam mais caros na Madeira

O preço máximo do combustível na Madeira volta a subir a partir desta segunda-feira, de acordo com despacho do executivo madeirense.

A gasolina passa dos 1,452 para os 1,462 euros por litro, e o gasóleo passa dos 1,241 para os 1,262 euros por litro.

O gasóleo marcado e colorido passa dos 0,732 para os 0,752 euros por litro.

O ano iniciou-se com o preço máximo da gasolina a 1,369 euros por litro, o gasóleo a 1,166 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0,664 euros por litro.

Por volta da mesma altura, do ano passado, a gasolina estava a 1,473 euros por litro, o gasóleo a 1,252 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0,780 euros por litro.