Combustíveis ficam mais caros na Madeira, subidas já têm oito semanas

O preço dos combustíveis voltou a sofrer um agravamento pela oitava semana consecutiva.

As subidas são ligeiras, mas a partir desta segunda-feira o combustíveis fica mesmo mais caro na Região Autónoma. A gasolina passa dos 1,415 para os 1,424 euros por litro e o gasóleo sofreu também um agravamento dos 1,280 para os 1,285 euros por litro.

O gasóleo marcado e colorido vai ficar também mais caro com uma subida dos 0,804 para os 0,810 euros por litro.

No Continente a tendência foi de subida com aumentos que podem chegar aos 1,5 cêntimos na gasolina e a 1 cêntimo no gasóleo.

Os preços dos combustíveis no continente podem chegar aos 1,318 euros na gasolina e aos 1,159 euros por litro no gasóleo.