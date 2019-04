Combustíveis mais caros na Madeira, gasolina com subida pela 13ª semana consecutiva

Os combustíveis estão mais caros a partir desta segunda-feira na Madeira. O agravamento do preço da gasolina já dura pela 13ª semana consecutiva.

O gasóleo passa dos 1,285 para os 1,296 euros por litro enquanto que a gasolina sofreu um agravamento dos 1,486 para os 1,508 euros por litro.

O agravamento de preço abrange ainda o gasóleo marcado e colorida com uma subida dos 0,813 para os 0,824 euros por litro.

No Continente a gasolina fica mais barata, tendo sido a primeira descida em 11 semanas, enquanto que o gasóleo fica mais caro, seguindo a tendência da Madeira. A subida de preço no gasóleo, no Continente, pode atingir até meio cêntimo.