Combustíveis voltam a subir esta semana: saiba onde estão os postos mais baratos

O preço dos combustíveis volta a encarecer na próxima semana. “A evolução das cotações em euros aponta para um aumento dos preços de até 1,5 cêntimos por litro na gasolina e de até 1 cêntimo por litro no gasóleo”, adiantou fonte do setor ao Jornal Económico.

Os aumentos vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “as subidas rondam os 0,5 cêntimos por litro, no caso do gasóleo, e um cêntimo por litro no que diz respeito à gasolina”, avançou uma outra fonte.

Esta é a quinta semana consecutiva de aumentos para a gasolina 95, que passará a custar o mesmo que no início de dezembro do ano passado. No caso do gasóleo, que está a subir há oito semanas seguidas, ficará ao mesmo preço que em novembo de 2018, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

‘Diesel’ já subiu oito cêntimos desde janeiro

Segundo os mesmos dados, na primeira semana de janeiro de 2019, o gasóleo era comercializado a 1,341 euros por litro e a gasolina a 1,448 por litro, em termos médios. Atualmente, o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal está nos 1,474 euros. Já o gasóleo vale 1,418 euros.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a oitava posição no ‘ranking’. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,368 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,346 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,406 euros e um litro de gasóleo vale 1,344 euros.

Os mais Económicos

Gasolina(s):

– Intermarché de Valença – 1.319€

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.339€

– Intermarché de Belmonte – 1.339€

– Rede Energia de Monte Gordo – 1.339€

– Pingo Doce de Castelo Branco-Cruz de Montalvão – 1.339€

Gasóleo(s):

– Intermarché da Benedita – 1.159€

– Intermarché de Vilar Formoso – 1.219€

– Intermarché de Valença – 1.229€

– Intermarché de Pombal – 1.242€

– Intermarché da Marinha da Guia – 1.242€