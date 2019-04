Combustíveis voltam a subir. Férias da Páscoa ficam mais caras

As férias da Páscoa estão à porta, e se o plano é aventurar-se estrada fora, numa viagem de carro, prepare-se para desembolsar mais uns euros para atestar o depósito do seu automóvel. É que os preços dos combustíveis vão manter a tendência de subida na próxima semana, ficando mais caros já a partir de segunda-feira.

“A evolução das cotações em euros aponta para um aumento dos preços de até dois cêntimos por litro na gasolina e de até um cêntimo por litro no gasóleo”, adiantou fonte do setor ao Jornal Económico. Os aumentos vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados.

Esta é a décima semana consecutiva de aumentos para a gasolina, que renova máximos de cinco meses, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). No caso do gasóleo, é a terceira semana seguida de aumentos.

Os dados da DGEG mostram que na primeira semana de janeiro de 2019, o gasóleo era comercializado a 1,341 euros por litro e a gasolina a 1,448 por litro, em termos médios. Atualmente, o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal está nos 1,565 euros. Já o gasóleo vale 1,428 euros.

Com o aumento estipulado para a próxima semana, o preço da gasolina passará a custar mais 13 cêntimos por litro que no início do ano. Já o gasoleo, passará a valer mais 10 cêntimos por litro do que em janeiro de 2019. Ou seja, quem encher um depósito de 50 litros de gasolina vai pagar quase 7 euros mais, em comparação com o início de 2019. No caso do gasóleo, são cerca de 5 euros por depósito.

Estes valores podem no entanto variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o oitavo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a nona posição no ‘ranking’. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,433 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,351 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,474 euros e um litro de gasóleo vale 1,345 euros.

Os mais Económicos

Gasolina(s):

– Gepoil – Prio de Paredes de Coura – 1.349€

– Gepoil – Prio de Candedo – 1.354€

– Gepoil – Prio de Paredes de Coura – 1.364€

– Gepoil – Prio de Paredes de Coura – 1.364€

– Gepoil – Prio de Candedo – 1.374€

Gasóleo(s):

– Intermarché de Vilar Formoso – 1.229€

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.239€

– Rede Energia de Monte Gordo – 1.239€

– Intermarché do Fundão – 1.244€

– Intermarché de Valença – 1.249€