Combustível está mais caro na Madeira

O preço máximo do combustível na Madeira está desde a passada segunda-feira mais caro, quando comparado com a semana anterior, de acordo com despacho do Governo da Madeira.

O preço da gasolina passou de 1,411 para 1,430 euros por litro, desde a passada segunda-feira, na Madeira, enquanto que o gasóleo passou dos 1,203 para os 1,219 euros por litro.

O gasóleo marcado e colorido passou dos 0,699 para os 0,713 euros por litro, na Madeira.

Por volta da mesma altura, do ano passado, a gasolina estava a 1,497 euros por litro, o gasóleo a 1,308 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0,829 euros por litro.