Comerciantes da Baixa lisboeta pedem ajuda ao Governo

A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, em Lisboa, disse esta terça-feira que o Governo deve “tentar aliviar os empresários de custos imediatos”, aquando do desconfinamento, lembrando que o comércio naquela zona da capital está a atravessar “um período dificílimo”.

“A nossa grande preocupação é que os lojistas, neste momento, e em face a tudo o que se tem passado, estão a atravessar este período dificílimo por questões que, efetivamente, se sobrepõem ao seu interesse pessoal”, avançou o presidente da associação, Manuel Lopes.

De acordo com o responsável, os empresários encontram-se praticamente sem faturação e, nalguns casos, há quem tenha ainda de pagar ordenados, arrendamento e as despesas gerais do dia-a-dia, tendo as “caixas absolutamente vazias”.

“Sabemos que tem havido algumas questões que a Câmara Municipal e o próprio Estado central têm dado, algumas delas apenas só no papel, porque ainda não passaram à realidade, porque há muitos empresários que ainda não receberam tudo aquilo que foi anunciado”, observou.

Manuel Lopes reiterou que o Governo deve pensar em ajudas “concretas” para o comércio, para a restauração e para os serviços.

“A dúvida que nós temos e que nos preocupa é como vai ser o comércio de amanhã. […] Sabemos que o comércio vivia 60/70/80% do turismo, sabemos que ele não está cá, e interrogamo-nos quando irá aparecer: Sem ajuda e sem turismo como sobrevive o nosso comércio?”, questionou.

Para o presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, o ‘lay-off’ deve ser mantido “durante algum tempo”, depois da reabertura do comércio, porque, segundo ele, os consumidores não vão aparecer em força.

Em novembro do ano passado, Manuel Lopes explicou à agência Lusa que, com o desaparecimento do turismo, quase não havia clientes no centro histórico.

“Tudo foi encaminhado para que o turismo fosse a grande força de compra na Baixa Pombalina. Quer a restauração, quer o comércio viviam — e não é exagerado — 70%, no mínimo, à custa do turismo”, indicava Manuel Lopes, na altura.

O antigo empresário reconheceu que os consumidores vão demorar a voltar a ter confiança e poder de compra.

“Desapareceu o turismo, desapareceram clientes e os residentes são escassos. Obviamente, com este problema da covid, não havendo confiança das pessoas para circularem, a Baixa é aquela que mais se ressente”, disse na altura, ressalvando que tem havido muitos negócios a fechar.

Segundo o dirigente, torna-se mais económico uma empresa encerrar do que estar aberta.

Nas contas da associação, até novembro, terão encerrado cerca de 115 espaços comerciais, com o primeiro confinamento.

