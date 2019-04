Comércio de banana cai 33% na Madeira

Esta terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira foram discutidas em conjunto dois projetos de resolução em matéria de floresta. Um projeto de resolução do PTP que prevê a criação de um Plano Regional de Florestação com espécies de difícil combustão e um projeto de resolução do PCP para a eliminação gradual e desincentivo à plantação de eucaliptos na Região Autónoma da Madeira.