Na altura de aferir o que os turistas mais gostaram na Região Autónoma da Madeira, a gastronomia esteve no topo das preferências, seguida pelas levadas e pela paisagem. Já quando questionados sobre as experiências que promoveram maior bem-estar, a hospitalidade foi a que surgiu no topo, seguida pela gastronomia e pelos eventos culturais. Estas foram algumas das conclusões de um projeto integrado numa bolsa pós-doutoramento da Arditi, que teve como investigadora principal Soraia Garcês. Margarida Pocinho (Universidade da Madeira) e Saúl Neves de Jesus (vice-reitor da Universidade do Algarve) colaboram também nesta investigação.

O estudo, que foi premiado com o Valene L. Smith Outstanding Tourism Award, para melhor comunicação/paper, no t-Forum 2020 Global Conference, foi realizado antes da pandemia de Covid-19, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019, junto de uma amostra de 471 pessoas. A recolha foi feita online e no Funchal, e teve por base uma subárea da psicologia, muito relacionada com o bem-estar.

A amostra englobou turistas provenientes de 37 países, sendo os principais Portugal, Alemanha, Reino Unido e República Checa.

