Comissão de Auditoria à Frente Mar Funchal é aprovada

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, na passada segunda-feira, a criação de uma Comissão Eventualde Acompanhamento da Auditoria Externa à Frente Mar.

A proposta, que partiu inicialmente de um dos partidos que integravam a coligação Confiança, o JPP, mereceu também a concordância dos deputados municipais do PSD, que pressionou a bancada que suporta o executivo a votar favoravelmente. A proposta acabou por ser aprovada com os votos favoráveis de todas as forças políticas, com exceção de duas abstenções da bancada Confiança e a abstenção da CDU.

O deputado social-democrata Bruno Macedo, afirmou que a Frente Mar Funchal tem sido ao longo dos últimos anos “uma fonte permanente de suspeita”, sendo esta “a melhor oportunidade para esclarecer a verdade”.

“Porque é uma agência de empregos. Porque tem despesas não justificadas. Porque há contas por explicar”, enumerou Bruno Macedo, recordando outras polémicas que envolvem a Frente Mar, desde que, em 2014 este executivo decidiu intervir na empresa municipal.

O deputado municipal do PSD diz que em causa estão os prejuízos acumulados, a situação de falência técnica, mesmo com a injeção de capital feita pela Câmara Municipal do Funchal a rondar um milhão de euros, e, mais recentemente, a situação de indemnização a um funcionário no valor de 300 mil euros.