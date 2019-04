Comissão de inquérito às listas de espera arranca com audição ao Iasaúde

A comissão de inquérito às listas de espera do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) começa as audições na próxima segunda-feira. O primeiro a ser ouvido é Herberto Jesus, presidente do Instituto da Administração da Saúde da Madeira (Iasaúde).

O presidente do Iasaúde volta a ser ouvido depois de ter prestado declarações na Comissão de inquérito sobre o ‘Funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear’.

Estão ainda confirmadas as audições ao antigo ministro da Saúde, António Correia de Campos, na segunda-feira, a Regina Rodrigues, directora clínica do SESARAM na terça-feira, a Pedro António Freitas, presidente da Ordem dos Médicos da Madeira, a 2 de maio, a Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, a 3 de maio, a Tomásia Alves, presidente do conselho de administração do SESARAM, a 3 de maio, a Manuel Brito, antigo secretário regional da Saúde.