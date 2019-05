Comissão de trabalhadores da CP exige reintegração da EMEF

A comissão de trabalhadores da CP escreveu uma carta aberta ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a integração da EMEF na transportadora ferroviária nacional.

“Não podemos esperar Sr. Ministro, por um acidente com consequências trágicas. Nem o senhor, nem nós, ferroviários. O diagnóstico está há muito feito: são necessários mais trabalhadores, são necessárias mais peças e equipamentos nos armazéns da EMEF; é necessária a reintegração imediata da EMEF na CP e na sequência desta última, é igualmente urgente a reconstrução da Direção de Engenharia da CP”, defende a referida carta aberta da comissão de trabalhadores da CP.

A comissão de trabalhadores da CP entende que existe uma “crescente degradação do serviço ferroviário que prestamos”, pelo que “insistimos que só a reintegração da EMEF na CP, aligeirando a cadeia de comendo que vai do saber técnico aqui sedimentado ao saber oficinal e de produção da EMEF, poderá garantir à CP a disponibilidade , fiabilidade e segurança do seu material circulante e com isto assegurar o cumprimento do Serviço Público Ferroviário que almejamos, o Senhor Ministro e nós”.

“Mais acrescentamos que esta solução representaria ainda um enorme ganho económico, mesmo atendendo aos ajustamentos salariais decorrentes desta integração. É que duas empresas umbilicalmente ligadas não podem funcionar como se tratassem de ‘cliente’ e ‘fornecedor’ num mercado aberto e concorrencial. Como está hoje patente, o crescente lucro da EMEF não se faz só à conta do ‘prejuízo’ da CP. Muito mais grave do que isso, faz-se à conta da crescente indisponibilidade do material circulante da CP, da degradação das condições de segurança e da qualidade do serviço”.

Sobre esta questão, a comissão pedia ainda ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos que “actue com celeridade”.