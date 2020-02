Comissão Europeia avalia livre circulação no espaço Schengen devido ao coronavírus

O número de casos confirmados com coronavírus já subiu para 79.360 pessoas infetadas, sendo que o número de mortos ascende já a 2.619 e, por isso, a comissária europeia para a saúde, Stella Kyriakides, admitiu esta segunda-feira restrições à livre circulação no espaço Schengen, mas esse cenário teria de ser proporcional à realidade e teria de ser coordenado entre todos os Estados-membros da União Europeia (UE).

A hipótese de levantar restrições à livre circulação no espaço Schengen surgiu depois de o número de infeções por coronavírus ter disparado em Itália. A Itália é o país da Europa com mais infeções e o quarto a nível mundial, contando já com 130 casos confirmados e quatro mortos.

“Atualmente, a Organização Mundial de Saúde [OMS] não aconselhou restrições a viagens ou comércio”, disse Kyriakides, contudo, citada pela Reuters. Segundo a comissária europeia para a saúde, uma delegação da OMS vai para Itália na terça-feira para avaliar a situação.

Os casos em Itália estão para já circunscritos a regiões do norte do país: Lombardia, Veneto, Emília, Romanha, Piemonte e Lácio. A situação transalpina está a ser acompanhada com atenção pelos países limítrofes, designadamente Áustria, Suíça e França, tendo já sido tomadas por estes medidas de vigilância.

Nada está decidido sobre limitar a livre circulação entre os países da União Europeia que constituem o espaço Schengen, sendo que para a UE possíveis restrições devem ser proporcionais à situação real e coordenadas entre todos os estados-membros.

A situação relativa ao coronavírus é preocupante, apesar de se contarem 25.077 casos de pessoas que estavam infetadas e recuperaram. O número de casos de contágio por coronavírus fora da China aumentou durante o fim-de-semana, em particular no Japão, Coreia do Sul, Irão e Itália. Além da situação vivida em Itália, na Coreia do Sul o número de casos confirmados é de 763.