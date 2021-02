Comissão Europeia chega a acordo com Pfizer/BioNTech para mais 200 milhões de doses

A Comissão Europeia chegou a acordo com a Pfizer/BioNtech para comprar mais 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

Estas doses juntam-se aos 300 milhões de doses já acordadas, com Bruxelas a ficar com a opção de comprar mais 100 milhões de doses.

Os 200 milhões de doses vão ser entregues este ano, com 75 milhões a serem entregues no segundo trimestre, avança a Associated Press.

Esta foi a primeira vacina a ter o seu uso aprovado na União Europeia, seguida pela da Moderna e a da AstraZeneca. Esta última farmacêutica foi criticada publicamente pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por atrasos nas entregas de vacinas. A empresa anglo-sueca justificou-se com atrasos na produção das doses.

Bruxelas tem sido fortemente criticada pelo arranque lento na sua campanha de vacinação na Europa quando em comparação com os Estados Unidos, Reino Unido ou Israel. Os governos europeus, incluindo o português, estão sob pressão para vacinar a sua população para permitir o desconfinamento e retoma da atividade económica em pleno.

“Estamos a trabalhar incansavelmente para apoiar as campanhas de vacinação na Europa e em todo o mundo através do aumento da capacidade de produção”, disse hoje o presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla.

A Pfizer reduziu temporariamente em janeiro as suas entregas na Europa e Canadá enquanto esteve a aumentar a capacidade de produção da sua fábrica na Bélgica.