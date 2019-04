Comissão Europeia diz-se “profundamente triste” com trágico acidente na Madeira

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou a sua profunda tristeza pelo trágico acidente de autocarro, na Madeira, que provocou 29 mortes e 27 feridos.

“Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do trágico acidente de autocarro ocorrido na Madeira, que tirou a vida a 29 cidadãos europeus da Alemanha e deixou muitos outros feridos”, afirma Jean-Claude Juncker numa publicação feita na rede social Twitter.

“Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e amigos”, adianta o líder do executivo comunitário.

Esta foi a primeira reação de um líder europeu ao acidente de quarta-feira à tarde.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs.