Comissão intergovernamental vai analisar efeitos da seca em Portugal

Reúne-se hoje, dia 8 de maio, a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.

A reunião, a quinta desta comissão de caráter ministerial, terá lugar no Salão Nobre do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, em Lisboa, e irá analisar os efeitos da seca em Portugal.

Apesar das chuvas do passado mês de abril, certas regiões do país ainda se encontram situação de seca extrema.

Esta comissão tem por missão identificar os problemas e acompanhar a evolução da atual situação de seca em Portugal Continental.