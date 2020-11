Retirar as medidas de apoio à economia e às famílias prematuramente representa riscos, pelo que a Comissão Europeia recomenda que os Estados-membros não avancem com essa decisão sem que a incerteza em torno da pandemia se dissipe mais. O aviso é do comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, que em entrevista considera que a banca portuguesa está “muito mais forte” do que estava quando enfrentou a última crise.

