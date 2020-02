Comissões bancárias crescem 0,7% na Madeira

As comissões recebidas pelas instituições bancárias da Madeira, onde encaixam bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícolas, atingiram os 27 milhões de euros, mais 0,7% em comparação com o período homólogo, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Nos juros e proveitos equiparados da banca madeirense chegou aos 49,7 milhões de euros, o que representa uma subida de 26%, face ao ano anterior, onde se angariou 39,4 milhões de euros.

Já nos juros e custos houve uma descida de 27,3 para 17 milhões de euros por parte de bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícolas presentes na Madeira.

Os juros de depósitos de clientes ficou nos 10,7 milhões de euros, em 2018, o que contrasta com os 17,4 milhões de euros no período homólogo.