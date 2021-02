Commerzbank vai despedir 21% da força de trabalho até 2024

O banco alemão Commerzbank vai implementar um novo plano estratégico até ao ano de 2024, com o objetivo de alavancar a digitalização da entidade e reduzir custos, o que significará que vai despedir cerca de dez mil funcionários, aponta o banco em comunicado.

Este corte no número de empregados significa cortar a força bruta da empresa em 21% do total de 48 mil trabalhadores. A entidade bancária irá ainda proceder ao encerramento de 340 dos seus 790 sucursais que integram a rede alemã, e irá abandonar 15 cidades internacionais, fixando-se em 40 países.

“A nossa nova estratégia cria uma base sólida para um Commerzbank altamente eficiente e sustentável. As redução planeadas são muito dolorosas. Implementaremos este programa de forma rigorosa e consistente, mas também de forma justa e com respeito mútuo. O acordo assinado com os representantes dos funcionários contribuirá para criar clareza para a nossa força de trabalho”, esclareceu o CEO Manfred Knof, esta quinta-feira.

Apesar de só divulgar as contas referentes ao ano de 2020 no próximo dia 11 de fevereiro, o Commerzbank aponta um lucro operacional inferior em 233 milhões de euros face ao ano anterior e um resultado líquido com perdas na ordem dos 2,9 mil milhões de euros, que comparam com o lucro de 585 milhões de euros em 2019.

Ainda que esteja a planear o encerramento de sucursais, o banco alemão quer expandir-se os seus negócios, de forma significativa, no segmento de private banking e de gestão de património, focando-se em clientes com fortunas e clientes com pequenas empresas. A entidade bancária quer ainda melhorar a eficiência da sua estrutura nos diferentes mercados.

Com esta reestruturação de fundo, o Commerzbank tem o objetivo de alcançar um retorno sobre ativos tangíveis perto dos 7% até 2024, e reduzir os custos em 1,4 mil milhões de euros comparativamente com 2020, mantendo a sua receita estável. Só este ano, o banco vai assumir um impacto de 1,8 mil milhões de euros no que diz respeito a estas medidas de reestruturação.