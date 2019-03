Como as empresas se estão a adaptar à transformação tecnológica

O Jornal Económico e a Accenture estão a promover hoje um Observatório sobre o tema “The post-technology era is upon us: Are you ready?”. No debate, moderado pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves, estão presentes Rui Barros, managing director da Accenture Technology em Portugal, Ricardo Chaves, CCO da SIBS, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Lab, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal e Francisco Simão, administrador dos CTT.

Para Jorge Portugal, da COTEC, “a qualidade é a formula de sucesso das empresas portuguesas”. Os têxteis, o calçado e imobiliário são disso exemplos, referiu o diretor-geral esta manhã, no hotel Pestana Palace. “Nunca a gestão e a liderança foi tão importante nesta era tecnológica. Um gestor vai ser um treinador de alta competição”, acrescenta.

Já Ricardo Chaves, da SIBS, refere que a tecnologia está “em todo o lado” e traz um desafio “focado na solução”. O especialista refere o exemplo do setor financeiro. “Os bancos estão a evoluir para novas formas de pagamento. Isso permite ter uma visão do cliente integrado. Esta pós tecnologia exige cooperação a níveis superiores para os mecanismos de deteção de fraude”.

Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Lab, sublinha que os “assistentes virtuais podem ajudar nas diferentes tarefas e a Inteligência Artificial vai mudar o paradigma das telecomunicações”. Sobre o caso dos conteúdos nas operadoras de telecomunicações Alcino Lavrador destaca ainda que “só ter conteúdos próprios e específicos será diferenciador”. A forma como nos organizamos será fundamental na era pós tecnológica. As pessoas estão no centro de tudo”, acrescenta Francisco Simão, dos CTT. O administrador refere ainda que “é impressionante a capacidade da rede física da captação de contas do banco CTT”.

Rui Barros, da Accenture Portugal, reforçou ainda que “as entidades que têm de regular este mundo [inovação e tecnologia] estão mais atrás. É uma responsabilidade das empresas”, conclui.