Como baixar o consumo em stand-by e poupar até 160 euros por ano

Experimente desligar da tomada todos os aparelhos que, mesmo depois de aparentemente inanimados, continuam a resistir, ligados à vida, ostentando uma luzinha de presença (ou não). Sim, mesmo a box, o televisor, o router, a impressora ou aquela aparelhagem de som antiga à qual pouco uso dá. Ou mesmo o micro-ondas ou a máquina de café. Se não os estiver a usar, retire-os da tomada. Um mês ou dois decorridos sobre este apagão aplicado ao stand-by, compare a conta nova da eletricidade com as anteriores. A redução de um mês pode saltar à vista, sobretudo se a multiplicar por doze.

Quinze famílias aderiram a esta experiência espartana nos consumos em stand-by. Entre janeiro e março, acompanhámo-las no âmbito do Clear 2.0, projeto que pretende facilitar e consciencializar os consumidores para investirem em energias renováveis. No mínimo, aqueles agregados poupam 15 euros por ano. No máximo, 158 euros.

Casas desligadas da tomada

Escolhemos famílias representativas da realidade portuguesa e dividimo-las em grupos por tipo de tecnologia e equipamento utilizados em casa. Por exemplo, os agregados do primeiro perfil (a verde), representados pelos números 1 e 4 na casa em baixo, têm um potencial de poupança até aos 91 euros, após implementarem as medidas de poupança nos aparelhos em stand-by, como a utilização de extensões com proteção e sem proteção.

Se nunca desligasse as lâmpadas…

Se nunca desligasse duas lâmpadas de casa, isso seria o consumo de um ano inteiro em stand-by, ou seja, 51 euros por ano. É uma das imagens possíveis para ter uma noção do que representa não desligar o stand-by do conjunto de aparelhos que indicamos.

Extensão elétrica chumba por falhas de segurança

Aliadas na redução deste gasto sub-reptício são as extensões elétricas. Estes aparelhos garantem que, de uma só vez, vários aparelhos ficam desligados por completo. O potencial de poupança que oferecem depende dos aparelhos aos quais estiverem ligados, e será tanto maior quanto o seu consumo em stand-by. Testámos 20 extensões elétricas, 11 das quais com proteção contra as perturbações da rede elétrica e nove modelos sem proteção.

A diferença de desempenho entre os dois tipos de aparelhos não é muito acentuada. No que se refere à segurança, há uma única exceção. A da extensão simples ter falhado na segurança elétrica, a Electraline 6T 1,5M YLK-GS-R6BK. Por se ter revelado perigosa, foi eliminada. Os problemas colocaram-se ao nível da resistência mecânica e da resistência ao fogo. No ensaio, as chamas não se autoextinguiram até 30 segundos após a remoção do fio incandescente, o que é uma não-conformidade grave. Já comunicámos o resultado do teste a este produto perigoso à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e à Direção-Geral do Consumidor.

Extensões elétricas com proteção: resultados

Em laboratório, verificámos a veracidade das alegações, como a atenuação dos picos de tensão, das 11 extensões. Algumas não oferecem nenhuma proteção em certas linhas. As três linhas (fase, neutro e terra) devem estar protegidas contra sobretensões. Os dois modelos da Legrand (6940648/G21 e 694656/G21) e o Maxmat 6T 1,5M GNB(6) KS06 apresentaram só alguma proteção. E a proteção alegada contra as flutuações rápidas da rede elétrica não se confirmou: nenhum aparelho é um escudo protetor. Equipamentos como televisores e computadores, ligados às extensões, não ficam a salvo. Nessa medida, não compensa comprar as extensões com proteção, mais caras do que as que assumem não proteger das instabilidades da rede elétrica.

Extensões elétricas com proteção Extensões elétricas

com proteção PREÇO (€) RESULTADOS QUALIDADE GLOBAL % Por embalagem

Outubro 2018 Desempenho Consumo quando ligadas Linhas protegidas de picos de tensão Atenuação de picos de tensão Proteção contra flutuações rápidas de rede Segurança BRENNENSTUHL B-156-3676S 19,99 79 APC by SCHNEIDER PM5U-GR 27,99 71 LEGRAND 6940648/G21 42,99 69 LORENZ BELL LB9802 19,99 68 HAMA 00047778 GNBKS06 17,90 65 GARZA 6T 2M 420030 24,99 65 GARZA 8T 1,4M 420009 29,99 63 HAMA 00137239 GNB6KS06B 26,99 62 LEGRAND 694656/G21 19,99 62 BOOST 6T 1,5M GNB(6)KS06 19,99 51 MAXMAT 6T 1,5M GNB(6)KS06 14,90 50

Extensões elétricas sem proteção: resultados

Testámos nove extensões simples. Globalmente, acabam quase por estar ao mesmo nível das extensões com proteção, além de serem mais baratas.

A Electraline 6T 1,5M YLK-GS-R6BK, o último modelo do quadro, chumbou por ter apresentado falhas de segurança elétrica. Os problemas colocaram-se ao nível da resistência mecânica e da resistência ao fogo.

Extensões elétricas sem proteção Extensões elétricas

sem proteção PREÇO (€) RESULTADOS QUALIDADE GLOBAL % Por embalagem

Outubro 2018 Segurança Desempenho Consumo em stand-by Consumo ligado LEGRAND 6 946 36 / G21 16,99 84 BOOST 6T 1,4M HS-DB06K 6,99 78 LEXMAN 1,5M USB GES-115D 11,99 76 GARZA 6T 1,4M HS-DB06K 10,99 70 BRENNENSTUH Typ 360-2 10,99 69 HAMA 69030384 GNBK06A 8,99 69 AUCHAN 6T 3M GES-171 12,99 69 MAXMAT 5T 1,5M GPBKU05A 9,99 68 ELECTRALINE 6T 1,5M YLK-GS-R6BK 4,99 n.c. Eliminado

