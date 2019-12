Como o ténis português triplicou receitas em seis anos. Veja o ‘Jogo Económico’

Hoje pegamos na raquete e entramos no court para falar do estado do ténis em Portugal.

Em seis anos as receitas do ténis passaram de 400 mil euros para quase 1,2 milhões de euros.

Estes resultados permitiram o desenvolvimento do Centro de Alto Rendimento em 2017, uma infra-estrutura que conta com 10 atletas residentes.

O resultado deste desenvolvimento é a presença de 123 tenistas nacionais no ranking Tennis Europe.

O convidado desta edição é Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, que se junta aos comentadores residentes Luís Miguel Henrique e João Marcelino.