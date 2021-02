A pandemia da Covid-19 tem colocado à prova o Sistema Nacional de Saúde e a exigir uma resposta coordenada de todos os setores da saúde em Portugal: público, privado, social e cooperativo.

João Marcelino, redator principal do “Jornal Económico”, modera a conversa entre Daniel Ferro, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, e Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde.