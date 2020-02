Como poupar na utilização do carro

Poupar nem sempre é fácil.

A DECO quer apoiar e esclarecer as famílias sobre como poupar no seu quotidiano e em compras de produtos mais dispendiosos.

É o caso automóvel, um bem caro, mas essencial para algumas famílias.

Antes de comprar carro, sugerimos que leia estas dicas:

É vantajoso simular várias possibilidades de consumo de combustíveis e avaliar se sai mais barato optar por um veículo a gasolina ou a gasóleo.

Deve informar-se previamente sobre os consumos e emissões de CO2 do carro que pretende comprar. No sítio da ACAP, poderá comparar os valores para os modelos da sua preferência, incluindo motores a GLP, gás natural e híbridos.

Escolha um modelo adaptado às suas necessidades. Não escolha um carro grande, se não precisa, pois consome até 50% mais combustível do que os modelos mais pequenos.

Faça um uso racional do carro

Prefira os transportes públicos e ande a pé ou de bicicleta, sempre que possível. Programe as suas deslocações de forma a tratar de vários assuntos na mesma viagem (levar os filhos à escola, ir às compras, etc.). Desta forma, pode reduzir o número total de quilómetros percorridos e evitar vários arranques com o motor frio, etapa de maior consumo e emissões de poluentes.

Para reduzir a quantidade de automóveis em circulação, bem como a poluição, tente organizar uma ronda com colegas que fazem o mesmo percurso.

Procure ter uma condução suave. Acelerações rápidas aumentam o consumo de combustível.

Tenha o carro bem afinado e pneus com a pressão certa ajuda a poupar gasolina.

