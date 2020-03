Como prevenir a infeção por coronavírus? Siga as instruções da DGS

Jerry Silva, juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto, aborda no livro “O Futebol e a Monitorização do Sono” a forma como os clubes escrutinam os futebolistas, nomeadamente através de ferramentas de monitorização do sono, inclusivamente nos dias de descanso dos atletas. Veja o debate sobre o tema com os comentadores do “Jogo Económico”, Diogo Luís, João Marcelino e Luís Miguel Henrique.