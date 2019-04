Como reduzir a fatura de eletricidade e gás natural utilizando o “Poupa Energia”

Existem 2 formas de reduzir a sua fatura de energia: diminuir os seus consumos, adotando medidas ou substituindo os seus equipamentos por outros mais eficientes, ou escolher um tarifário mais económico. Entre os 304 tarifários existentes no mercado de eletricidade e gás natural registados no portal Poupa Energia, é possível que esteja a pagar mais que outros consumidores pelo mesmo serviço.

Porque variam os preços nos diferentes tarifários?

São os comercializadores do mercado livre que definem os preços dos seus tarifários, pois há que ter em conta o preço de aquisição de energia, bem como os seus custos de operação. A energia é adquirida no mercado diário ou a longo prazo onde esse preço é variável. Por esta razão, o consumidor deve verificar o que está a pagar com alguma regularidade e efetuar uma simulação para avaliar a existência de tarifários mais vantajosos.

Como escolher o melhor tarifário?

No Portal Poupa Energia, acessível em poupaenergia.pt é possível fazer uma simulação e aderir diretamente ao tarifário mais adequado para cada caso. Este portal foi desenvolvido pela ADENE – Agência para a Energia, resultante do Decreto Lei nº 38/2017 e está disponível ao público desde 14 de novembro de 2017, ajudando todos os consumidores em Portugal Continental a reduzir a sua fatura.

Este portal dispõe de dois simuladores para o segmento residencial – o simulador simples e o simulador avançado e ainda um simulador para PME (uma vez que existem tarifários específicos para empresas).

Ao utilizar o Simulador Simples o consumidor deve preencher informação reduzida para que seja possível calcular um consumo aproximado do local. Seguindo os passos do simulador, o utilizador deverá preencher o perfil do consumidor, caraterização da habitação, dados de faturação e fornecedores.

No Simulador Avançado, para além da informação requerida no Simulador Simples, é necessário incluir consumos de energia, pelo que deve ter consigo a(s) fatura(s) de energia onde é possível adicionar 12 registos.

Adesão a um novo tarifário

No final da simulação, são apresentados os resultados ordenados pela poupança anual esperada, onde é possível filtrar alguns parâmetros consoante as suas preferências e “Ajustar os seus preços”.

Após a escolha do tarifário que mais se adequa ao seu caso, basta clicar em “Aderir”, preencher os dados e o comercializador escolhido irá contactá-lo, solicitando a informação necessária para formalizar o contrato.

Entre as diferentes opções, é possível obter uma maior poupança na sua fatura, desde a combinação de débito direto e fatura eletrónica, a reembolsos em cartão com outras entidades, ou descontos para sócios de associações ou clubes, pelo que deve consultar e escolher as melhores ofertas para o seu caso.

Por exemplo, um casal com dois filhos e um consumo mensal de 170 kWh de eletricidade e 130 kWh de gás natural, ainda no mercado regulado, paga uma fatura mensal de 55€. Numa simulação, verifica-se que a oferta mais vantajosa permite poupar mensalmente 4€ o que equivale a uma redução mensal de 7%.

Para reduzir ainda mais a sua fatura, consulte as dicas de poupança do Poupa Energia.