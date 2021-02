Como saber a quem pertence uma referência multibanco?

Todos os dias são realizadas diversas transações com recurso a uma referência multibanco e certamente já utilizou este método para fazer um pagamento de um produto ou serviço. Mas como pode saber a quem pertence uma determinada entidade? Aprenda tudo neste artigo elaborado pelo ComparaJá.pt.

Aspetos essenciais a saber sobre uma referência multibanco

São muitos os portugueses que preferem pagar as suas compras online por transferência (método no qual é emitida uma referência multibanco) ao invés de optarem por introduzir os dados do seu cartão de crédito no site em questão, embora esta seja uma opção cada vez mais segura (por exemplo, devido ao 3D Secure).

Para além de ser um método de pagamento fácil e simples, é também seguro e de confiança, podendo ser utilizado em transferências bancárias no Multibanco ou pelo homebanking da instituição financeira. Outra grande vantagem do recurso à referência multibanco é a possibilidade de realizar o pagamento 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, sendo o valor retirado diretamente da sua conta bancária.

Existem várias empresas especializadas em sistemas de pagamento por referência multibanco em Portugal, que são implementados nas lojas online para a emissão destas referências. Algumas das entidades mais conhecidas são a LusoPay, Easypay, euPago, Ifmb, Ifthenpay ou HiPay Wallet.

Estas empresas criam as referências multibanco para as empresas com negócios que permitem o pagamento por esta via (por norma, através da Internet), permitindo assim aos consumidores fazer o pagamento de forma simples e rápida.

Será interessante ainda, enquanto consumidor, saber que existem diversos tipos de referências multibanco, nomeadamente:

Referência multibanco que não detém um limite para o valor transferido (por exemplo, gerada para donativos);

Referência multibanco gerada para um determinado montante a pagar sem data limite de pagamento (por exemplo, para compras online);

Referência multibanco gerada apenas para um certo valor a pagar, com uma data limite de pagamento estipulada (por exemplo, reservas e vendas de bilhetes).

Como saber a quem pertence uma entidade multibanco?

Quantas vezes já utilizou uma referência multibanco para pagar uma conta da água, eletricidade, telecomunicações ou até de propinas e pagamentos de serviços e compras? Mas antes de efetuar o pagamento, é raro conferir-se a quem pertence a entidade apresentada na referência.

Muitas empresas ou instituições detêm uma entidade multibanco própria – como é o caso da Segurança Social ou das Finanças, por exemplo –, mas outras emitem referências multibanco através de sistemas de pagamento como os enumerados anteriormente, tornando-se mais difícil conferir a quem pertence uma entidade multibanco.

Para que se evite burlas, é importante que saiba exatamente a quem pertence uma entidade multibanco. Caso sinta maior segurança, poderá sempre optar por outro método de pagamento para as situações em que não consegue saber se a entidade apresentada é referente à empresa a que pretende efetuar o pagamento.

Pagamento por referência multibanco: como funciona?

O pagamento por referência multibanco é relativamente simples de efetuar. O primeiro passo é dirigir-se a uma caixa Multibanco ou, se preferir, aceder ao serviço de homebanking no seu computador ou smartphone. No primeiro caso, é necessário introduzir o seu cartão no ATM e o respetivo PIN e, no segundo caso, inserir o código de acesso.

Através do Multibanco ou do homebanking é possível realizar diversas operações de pagamentos com referência multibanco, nomeadamente:

Pagamentos de compras ou serviços;

Pagamentos ao Estado (tais como, por exemplo, impostos);

Pagamentos de telecomunicações (excetuando tarifários móveis por carregamento).

Após a opção escolhida, basta digitar a entidade, a referência multibanco e o montante a pagar. Caso faça o pagamento no Multibanco, basta confirmar se os dados estão corretos e o pagamento é efetuado. Se utilizar o homebanking, para além de poder confirmar os dados, por vezes é-lhe pedido um código de segurança (enviado por SMS ou presente no cartão-matriz, por exemplo) para terminar a operação.

Listagem de entidades multibanco

Cada empresa tem associada uma determinada referência multibanco para que possa realizar os devidos pagamentos que deve à mesma. Isto permite-lhe verificar também se está a transferir o seu dinheiro para a entidade certa.

Através da lista abaixo poderá confirmar a que entidades pertencem os diferentes códigos, identificando de forma rápida e segura as mais de 200 empresas que disponibilizam este método para o pagamento de compras e/ou serviços.

Mais vale prevenir do que remediar uma burla financeira e, como tal, da próxima vez que utilizar uma referência multibanco para fazer um pagamento, não se esqueça de conferir a quem pertence a entidade multibanco. No entanto, lembre-se que pode sempre utilizar o seu cartão de crédito na transação, tornando todo o processo mais rápido, simples e cómodo.