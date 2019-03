Como saber se tem (ou não) dívidas ao Fisco (passo a passo)

Atualmente, para se ter informação sobre se existem ou não dividas fiscais não é necessário deslocar-se presencialmente a um balcão de atendimento das finanças. Esta informação pode ser obtida na internet, através do Portal das Finanças. A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza a informação relativa a todas as dívidas em execução fiscal.

Como consultar as dívidas fiscais no Portal das Finanças?

– Aceder ao Portal das Finanças;

– No Portal escolher a opção “Serviços Tributários”;

– Selecionar “Cidadãos” para consultar a situação fiscal do contribuinte singular;

– Procurar a secção “Serviços tributários” e escolher a opção “Consultar”;

– A próxima página terá uma longa lista de opções de consulta passíveis de ser efetuadas no Portal das Finanças. Deves escolher a opção: “Execuções Fiscais” | “Dívidas Fiscais”;

– Introduzir o NIF e a senha de acesso;

– Consultar a lista de processos de execução fiscal ativos. Caso não existam dívidas fiscais, será dada a informação de inexistência de informação processual.

Se existirem dividas fiscais como se pode efetuar o seu pagamento?

Se existirem dívidas fiscais ativas, é possível efetuar a sua regularização sem ter de se dirigir pessoalmente aos Serviços de Finanças. Existe a possibilidade do pagamento das dívidas fiscais ser efetuado através de ‘homebanking’ (internet), por Multibanco. No entanto, quando o devedor não tem disponibilidade para pagar a totalidade da divida poderá informar-se se pode recorrer a uma plano prestacional.

Existe uma lista de devedores pública?

Sim, o Fisco disponibiliza para consulta online, uma lista de devedores, quer estes sejam contribuintes singulares ou coletivos. Os devedores estão divididos por escalões de acordo com o montante da sua divida.