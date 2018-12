Como se explica o crescimento de 3,1% da economia da Madeira?

O certo é que, com uma visão macro deste orçamento, percebemos que vai em linha com os sinais económicos dos últimos tempos, linha essa que é ascendente na Região há muitos meses consecutivos. Penso que torna-se de alguma forma óbvio, que com estes sinais de retoma económica, imperava reduzir alguma carga fiscal, com responsabilidade naturalmente.