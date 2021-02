Como será a recuperação económica depois da Covid-19? Veja o debate do Observatório JE/Crédito Agrícola

Qual o impacto da pandemia no tecido empresarial português e qual será a eficácia dos mecanismos de apoio à recuperação de empresas? Qual o papel da Banca na retoma? Como será o impacto da pandemia nas Finanças Públicas e como se pode preparar a economia para futuras pandemias? Qual o papel da Europa e os desafios para o futuro no contexto global? Estes serão alguns dos temas a debater pelos convidados do JE.

Para este debate convidámos Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração Executivo, Crédito Agrícola, José Crespo de Carvalho, presidente da Comissão executiva do ISCTE, Francisca Oliveira, professora Universitária da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, intervenientes que serão moderados por Shrikesh Laxmidas, diretor adjunto do “Jornal Económico”.