Companhias aéreas temem consequências num cenário de manutenção prolongada da interdição ao Boeing 737 Max

Várias companhias aéreas manifestaram a sua preocupação num cenário em que a interdição imposta por vários países ao Boeing 737 Max se mantiver por muito mais tempo, de acordo com a Reuters.

Entre as companhias estão a Air Canada e a United Airlines que alertaram para as consequências, no campo financeiro, num cenário em que estas interdições de prolonguem por um período muito mais alargado, refere a Reuters.

A agência noticiosa acrescenta que a United Airlines está a projetar um cenário negativo com impacto na sua operação aérea caso a interdição ao Boeing 737 Max se mantenha por período prolongado.

Neste cenário, diz a Reuters, encontra-se também a Southwest Airlines, sobre a qual o banco Citi projecta que venha a ter uma possível falta de aviões o que poderia provocar custos a nível de compensação de passageiros.

De referir que vários países anunciaram a interdição ao Boeing 737 Max de voar nos seus espaços aéreos depois dos acidentes na Etiópia.